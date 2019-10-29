Сотрудник НБУ поймали на взятке, фото: Генпрокуратура

https://racurs.ua/n128744-sotrudnika-nacbanka-razoblachili-na-vzyatke-v-50-tys-doll-ssha-foto.html

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Сотрудник Национального банка Украины (НБУ) разоблачили при попытке получения взятки на общую сумму 50 тыс. долл. США (примерно 1,245 млн грн).

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За эти средства он обещал директору частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, оказать содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии Нацбанка на осуществление таких услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержание чиновника произошло в Киеве возле здания НБУ на Печерске, когда он получал часть суммы взятки на сумму 40 тыс. Долл. США.

Сейчас готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в конце августа в Волынской области на взятке разоблачили руководителя одной из объединенных территориальных общин. За взятку он обещал посодействовать в выделении земли местному фермеру.