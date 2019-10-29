Сегодня в Киеве митингуют против отвода войск на Донбассе, скриншот видео

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Ракурс

Сегодня в Киеве в 19.00 началась акция «Ни шагу назад!», участники которой выступают против начавшегося сегодня на Донбассе в районе города Золотого Луганской области разведения войск, которое, по их мнению, на самом деле является началом отступления украинских военнослужащих без наличия объективных для этого причин.

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Акция проходит возле здания Офиса президента на Банковой без партийных флагов.

Отступление из Золотого — первый шаг к капитуляции! — убеждены активисты.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизни и безопасность ее граждан, — подчеркивают организаторы акции.

Сегодня в 12.00, несмотря на многочисленные сообщения об обстреле в течение последних дней украинских военнослужащих боевиками в районе Золотого, там начался отвода войск. Ранее официальный Киев заявлял, что разведение начнется только в случае соблюдения тишины в течение семи дней.

Напомним, добровольцы, находящиеся в Золотом для защиты местного населения от возможных угроз со стороны боевиков, заявили, что останутся на занимаемых позициях.