Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Кравченко, фото: пресс-служба ООС

В СЦКК рассказали, зачем разводят войска возле Золотого (ВИДЕО)

29 окт 2019, 18:09
999

В результате осуществляемого в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области разведения войск ожидается, что обе стороны отойдут на 1 км каждая.

Loading...

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга командующего операцией Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко заявил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский.

По его словам, в результате между сторонами конфликта будет не 600−700 м, как это было до отвода, а 2 км.

Таким образом, отметил Борщевский, будет создана зона безопасности 1×1км для обеспечения безопасности людей в случае открытия там КПВВ «Золотое».

Идея очень простая — чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга, — отметил Борщевский.

Территории никакие не сданы, но военнослужащие друг друга не видят, и поэтому обстрелы здесь прекращаются, — подчеркнул он.

Напомним, разведения войск в районе Золотого началось сегодня в 12.00.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Ни шагу назад»: в Киеве митингуют против отвода войск возле Золотого (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня в Киеве возле здания Офиса президента на Банковой началась акция «Ни шагу назад!», участники которой выступают против начавшегося сегодня разведения войск в районе города Золотого Луганской области

Новости Украины
19:06

Гончарук считает, что доверие к судебной системе вернет перезагрузка судей

Глава украинского правительства Алексей Гончарук считает, что в Украине необходимо провести перезагрузку лиц, осуществляющих правосудие. Власти убеждают, что необходимо вернуть доверие людей к суду

Правовые новости
14:23