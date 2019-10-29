Владимир Кравченко, фото: пресс-служба ООС

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В результате осуществляемого в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области разведения войск ожидается, что обе стороны отойдут на 1 км каждая.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга командующего операцией Объединенных сил (ООС) Владимира Кравченко заявил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский.

По его словам, в результате между сторонами конфликта будет не 600−700 м, как это было до отвода, а 2 км.

Таким образом, отметил Борщевский, будет создана зона безопасности 1×1км для обеспечения безопасности людей в случае открытия там КПВВ «Золотое».

Идея очень простая — чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга, — отметил Борщевский.

Территории никакие не сданы, но военнослужащие друг друга не видят, и поэтому обстрелы здесь прекращаются, — подчеркнул он.

Напомним, разведения войск в районе Золотого началось сегодня в 12.00.