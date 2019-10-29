Володимир Кравченко, фото: прес-служба ООС

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В результаті здійснюваного в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розведення військ очікуються, що обидві сторони відійдуть на 1 км кожна.

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу командувача операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський.

За його словами, в результаті між сторонами конфлікту буде не 600−700 м, як це було до відведення, а 2 км.

Таким чином, зазначив Борщевський, буде створена зона безпеки 1×1км для забезпечення безпеки людей у випадку відкриття там КПВВ «Золоте».

Ідея дуже проста — щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного, — зазначив Борщевський.

Територій ніяких не здано, але військовослужбовці один одного не бачать, і тому обстріли тут припиняються, — наголосив він.

Нагадаємо, розведення військ в районі Золотого розпочалося сьогодні о 12.00.