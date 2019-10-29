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Володимир Кравченко, фото: прес-служба ООС
У СЦКК розповіли, навіщо розводять війська біля Золотого (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128741-u-sckk-rozpovily-navischo-rozvodyat-viyska-bilya-zolotogo-video.htmlРакурс
В результаті здійснюваного в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розведення військ очікуються, що обидві сторони відійдуть на 1 км кожна.
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Про це під час сьогоднішнього брифінгу командувача операції Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський.
За його словами, в результаті між сторонами конфлікту буде не 600−700 м, як це було до відведення, а 2 км.
Таким чином, зазначив Борщевський, буде створена зона безпеки 1×1км для забезпечення безпеки людей у випадку відкриття там КПВВ «Золоте».
Ідея дуже проста — щоб військовослужбовці, які знаходяться на позиції, фізично не бачили один одного, — зазначив Борщевський.
Територій ніяких не здано, але військовослужбовці один одного не бачать, і тому обстріли тут припиняються, — наголосив він.
Нагадаємо, розведення військ в районі Золотого розпочалося сьогодні о 12.00.
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