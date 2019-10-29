Під Києвом підліток на батьківському джипі розбився на смерть, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128738-na-kyyivschyni-pidlitok-ne-vporavsya-z-keruvannyam-djypu-batkiv-i-zagynuv-v-dtp-foto-video.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталася сьогодні у Васильківському районі Київської області в селі Крячки.

Loading...

Вранці 14-річний підліток на позашляховику не впорався з керуванням, внаслідок чого загинув, а його друзі дістали травми. Вони госпіталізовані до медзакладу. Про це повідомляє прес-служба регіональної Нацполіції.

Як з’ясувалося, неповнолітній хлопець взяв батьківське авто, щоби покататися селом із трьома друзями 14 та 15 років. Під час його маневрів автомобіль перекинувся.

Про ДТП правоохоронцям стало відомо від випадкових свідків. Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві в ДТП за участю «швидкої» загинуло двоє людей. На перехресті вулиць Ватутіна та Перова в транспортний засіб врізався легковий автомобіль Peugeot, коли медики їхали на червоне світло.