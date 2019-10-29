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На Донбасі відбувається розведення військ, фото: Depo

Розведення військ у Петрівському узгодила контактна група

29 жов 2019, 17:31
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Тристороння контрактна група по Донбасу узгодила дату початку розведення військ в районі міста Петрівське Луганської області.

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Про це сьогодні заявив журналістам представник Росії в контактній групі Борис Гризлов за результатами зустрічі в Мінську, повідомляє РІА «Новости».

Я думаю, що таким чином робота контактної групи відкриває, в разі успішного розведення сил і засобів на цих двох ділянках, можливість зустрічі глав держав у «нормандському» форматі, — зазначив Гризлов.

Також про досягнення такої домовленості заявили представники терористів.

Сьогодні о 12.00 розпочалося розведення військ в районі населеного пункту Золоте Луганської області. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що цей процес триватиме від семи до десяти днів.

Нагадаємо, радник секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо під час сьогоднішнього інвестфоруму в Маріуполі заявив, що мешканці Петрівського підтримують відведення військ.


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