Розведення військ у Петрівському узгодила контактна група

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На Донбасі відбувається розведення військ, фото: Depo
Розведення військ у Петрівському узгодила контактна групаhttps://racurs.ua/ua/n128740-rozvedennya-viysk-u-petrivskomu-uzgodyla-kontaktna-grupa.htmlРакурс
Тристороння контрактна група по Донбасу узгодила дату початку розведення військ в районі міста Петрівське Луганської області.
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Про це сьогодні заявив журналістам представник Росії в контактній групі Борис Гризлов за результатами зустрічі в Мінську, повідомляє РІА «Новости».
Я думаю, що таким чином робота контактної групи відкриває, в разі успішного розведення сил і засобів на цих двох ділянках, можливість зустрічі глав держав у «нормандському» форматі, — зазначив Гризлов.
Також про досягнення такої домовленості заявили представники терористів.
Сьогодні о 12.00 розпочалося розведення військ в районі населеного пункту Золоте Луганської області. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що цей процес триватиме від семи до десяти днів.
Нагадаємо, радник секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо під час сьогоднішнього інвестфоруму в Маріуполі заявив, що мешканці Петрівського підтримують відведення військ.
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