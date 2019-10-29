Разведение войск в Петровском согласовала контактная группа

На Донбассе происходит разведения войск, фото: Depo

https://racurs.ua/n128740-razvedenie-voysk-v-petrovskom-soglasovala-kontaktnaya-gruppa.html

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Трехсторонняя контрактная группа по Донбассу согласовала дату начала разведения войск в районе города Петровское Луганской области.

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Об этом сегодня заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи в Минске, сообщает РИА «Новости».

Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в «нормандском» формате, — отметил Грызлов.

Также о достижении такой договоренности заявили представители террористов.

Сегодня в 12.00 началось разведение войск в районе населенного пункта Золотое Луганской области. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что этот процесс займет от семи до десяти дней.

Напомним, советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо во время сегодняшнего инвестфорума в Мариуполе заявил, что жители Петровского поддерживают отвода войск.