Разведение войск: добровольцы отказались покидать Золотое. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128739-razvedenie-voysk-dobrovolcy-otkazalis-pokidat-zolotoe.html

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Разведение войск в Золотом Луганской области не повлияло на решение добровольцев остаться на занимаемых позициях. Они продолжают выступать против данного процесса и заявили о планах охранять местное население.

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В заявлении Telegram-канала «Последний блокпост. Нет капитуляции» говорится, что боевики продолжают обстреливать Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал пять обстрелов ночью. Семь дней, и даже одного дня тишины нет. Отводить наши войска сейчас — это преступление, — говорится в видеообращении.

Также добровольцы отмечают, что каждый день в населенный пункт заходят диверсионные группы сепаратистов. При этом они подчеркнули, что все оружие, которое есть у них в данный момент, легальное и хранится в соответствии с законом.

В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины, — добавили бойцы.

Напомним, что разведение сил на Донбассе в населенных пунктах Золотое и Петровское может состояться в течение 7−10 дней, о чем заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.