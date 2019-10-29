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Ракурс
В США автобус с пассажирами провалился под землю посреди улицы, фото: Associated Press

В США автобус с пассажирами провалился под землю посреди улицы (ФОТО, ВИДЕО)

29 окт 2019, 16:55
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В США автобус провалился под землю на проезжей части улицы.

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Транспортное средство упало в яму в городе Питтсбурге штата Пенсильвания. Об этом сообщает Associated Press.

Асфальт провалился, когда автобус остановился на светофоре перед перекрестком. За ним следовал легковой автомобиль, который тоже повис над ямой.

По предварительным данным, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за прорыва водопровода, что спровоцировало подмывание грунта под проезжей частью.

В США автобус с пассажирами провалился под землю посреди улицы, фото Pittsburgh Public Safety Department

В США автобус с пассажирами провалился под землю посреди улицы, фото Pittsburgh Public Safety Department

Пассажиры в результате инцидента не пострадали. Только 56-летняя женщина пожаловалась медикам на боль в области шеи, поэтому ее доставили в медучреждение, но вскоре отпустили домой.

Вытаскивать транспортное средство в центр города прибыли два специальных крана. Затем в департаменте общественной безопасности рассказали, что автобус «повис» на линиях электропередач, повреждение которых могло нарушить коммуникации в целом районе.

Напомним, в Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибли десятки человек. Транспортное средство столкнулось с грузовиком.


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