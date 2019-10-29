Новости Украины

ЦИК завершила повторный подсчет голосов на участках округа №198. Фото:

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила пересчет голосов на 21-м избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198 в Черкасской области.

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Повторный подсчет голосов избирателей начался накануне и проходил на участках № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262, говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

По данным ведомства, после завершения подсчета члены ЦИК подписали соответствующие протоколы. Также отмечается, что во время подсчета удалось выявить отдельные разногласия, которые никак не могли повлиять на итоги голосования в этом округе.

При этом в ЦИК пообещали тщательно проработать каждое из выявленных разногласий перед совершением Комиссией дальнейших действий.

На внеочередных выборах в Верховную Раду IX созыва после уточнения протокола подсчета голосов победителем на избирательном округе № 198 стал самовыдвиженец Сергей Рудык. 28 августа соответствующее решение отменил суд. Поэтому пока результаты выборов в 198-м округе не установлены.

Напомним, в начале августа Комитет избирателей Украины назвал партии, для которых стоимость одного голоса избирателя оказалась наибольшей. Всего в избирательных бюллетенях были представлены 22 политсилы.