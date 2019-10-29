Новини України

ЦВК завершила повторний підрахунок голосів на дільницях округу №198. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128737-cvk-zavershyla-povtornyy-pidrahunok-golosiv-na-dilnycyah-okrugu-198.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила перерахунок голосів на 21-й виборчій дільниці одномандатного виборчого округу № 198 в Черкаській області.

Loading...

Повторний підрахунок голосів виборців почався напередодні і проходив на дільницях № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262, йдеться в повідомленні ЦВК в Facebook.

За даними відомства, після завершення підрахунку члени ЦВК підписали відповідні протоколи. Також наголошується, що під час підрахунку вдалося виявити окремі розбіжності, які ніяк не могли вплинути на підсумки голосування в цьому окрузі.

При цьому в ЦВК пообіцяли ретельно опрацювати кожну з виявлених розбіжностей перед вчиненням комісією подальших дій.

На позачергових виборах у Верховну Раду IX скликання після уточнення протоколу підрахунку голосів переможцем на виборчому окрузі № 198 став самовисуванець Сергій Рудик. 28 серпня відповідне рішення скасував суд. Тому поки що результати виборів у 198-му окрузі не встановлені.

Нагадаємо, на початку серпня Комітет виборців України назвав партії, для яких вартість одного голосу виборця виявилася найбільшою. Всього у виборчих бюлетенях були представлені 22 політсили.