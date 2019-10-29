Спорт поза політикою: Герой збірної Збройних сил розповів про стосунки з російськими плавцями, скріншот трансляції

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Герой української армійської збірної Сергій Фролов розповів про стосунки з російськими плавцями під час змагань.

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Армійський плавець Фролов здобув «золото» і ще дві медалі на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців у Китаї, які закінчилися у неділю. Сьогодні збірна Збройних сил України повернулася додому й у аеропорті «Бориспіль» спілкувалася із журналістами.

Один з представників ЗМІ запитав у Фролова, які у нього стосунки зі спортсменами з Росії, які також виступали на Іграх серед військовослужбовців.

Ми дружимо з хлопцями, спілкуємося. У мене багато друзів виступає за російську збірну. Хороші дружні стосунки, але коли виходимо на дистанцію, то кожний працює на своїй доріжці. Конфліктних ситуацій немає, — розповів армійський плавець із Запоріжжя.

Він також сказав, що один із мотивів для перемог — боротися за честь країни на міжнародній арені.

Фролов на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців в Ухані (Китай) здобув срібну нагороду (дистанція 800 м вільним стилем), бронзову нагороду (400 м вільним стилем) та перемогу на 1500 м вільним стилем (рекорд змагань).

Фролов — срібний призер Універсіади в Казані на дистанції 800 м вільним стилем, бронзовий призер — 1500 м вільним стилем. У жовтні 2014 року виграв етап Кубка світу у Москві (1500 м вільним стилем). На Всесвітній Універсіаді в липні 2015 року в Гуанчжоу здобув срібну нагороду (1500 м вільним стилем). Він восьмиразовий рекордсмен України — дистанції 1500 та 800 м вільним стилем у 25-ти метрових басейнах. Фролов завоював ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

Нагадаємо, що збірна Україна в Ухані посіла 10 загальнокомандне місце в медальному заліку.