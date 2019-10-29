Спорт вне политики: Герой сборной Вооруженных сил рассказал об отношениях с российскими пловцами, скриншот трансляции

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Ракурс

Герой украинской армейской сборной Сергей Фролов рассказал об отношениях с российскими пловцами во время соревнований.

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Армейский пловец Фролов завоевал «золото» и еще две медали на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих в Китае, которые закончились в воскресенье. Сегодня сборная ВСУ вернулась домой и в аэропорту «Борисполь» общалась с журналистами.

Один из представителей СМИ спросил Фролова, какие у него отношения со спортсменами-военнослужащими из России, которые также выступали на Играх среди военнослужащих.

Мы дружим с ребятами, общаемся. У меня много друзей выступает за российскую сборную. Хорошие дружеские отношения, но когда выходим на дистанцию, то каждый работает на своей дорожке. Конфликтных ситуаций нет, — рассказал армейский пловец из Запорожья.

Он также сказал, что один из мотивов для побед — бороться за честь страны на международной арене.

Фролов на 7-х Всемирных Играх среди военнослужащих в Ухане (Китай) завоевал серебряную награду (дистанция 800 м вольным стилем), бронзовую награду (400 м вольным стилем) и победу на 1500 м вольным стилем (рекорд соревнований).

Фролов — серебряный призер Универсиады в Казани на дистанции 800 м вольным стилем, бронзовый призер — 1500 м вольным стилем. В октябре 2014 года выиграл этап Кубка мира в Москве (1500 м вольным стилем). На Всемирной Универсиаде в июле 2015 года в Гуанчжоу получил серебряную награду (1500 м вольным стилем). Он восьмикратный рекордсмен Украины на дистанциях 1500 и 800 м вольным стилем в 25-метровых бассейнах. Фролов завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Напомним, что сборная Украины в Ухане заняла 10 общекомандное место в медальном зачете.