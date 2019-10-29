Сергей Сивохо: В Петровском поддерживают разведение войск. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128734-razvedeniya-voysk-hotyat-jiteli-petrovskogo-sivoho.html

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Отвод войск и средств поддерживают жители города Петровское Луганской области.

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Этот населенный пункт может стать следующей участком разведения, после того, как войска выведут от Золотого. Об этом заявил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо 29 октября на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает «Громадське».

Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно — люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали, — заверил Сивохо.

Напомним, 29 октября в штабе операции Объединенных сил заявили, что сегодня в 12.00 началось разведение сил в Золотом Луганской области. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на процесс разведения сторон уйдет от семи до 10 дней. При этом зависеть все будет от сохранения режима прекращения огня. После разведения сил в Золотом, процесс начнется в Петровском.

Сепаратисты так называемой Луганской народной республики подтвердили, что разведение сил в районе Золотого началось. Подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что украинская сторона и представители ОРДЛО запустили сначала белые, а потом зеленые сигнальные ракеты, что стало началом разведения.