Новости Украины

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Ракурс
В Киеве обнаружили источники радиации: что известно. Фото: Лига

В Киеве обнаружили два источника радиации: что известно

29 окт 2019, 16:26
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Два источника радиации обнаружили в Киеве в здании Центральной геофизической обсерватории. Уровень их излучения составляет 500−600 мкЗв/час и 480 мкЗв/час.

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Как сообщили в Facebook Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, ядерный реактор НАН Украины, который находится рядом, не имеет отношения к чрезвычайному происшествия.

В ведомстве отмечают, что допустимая норма радиации в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева составляет- 0,24 мкЗв или до 0,44 мкЗв для зданий, которые были введены в эксплуатацию до 1992 года и где находятся люди.

Специалисты заверяют, что повода для паники нет. Никакой угрозы для окружающей среды такое излучение не несет.

Напомним, что кости жертв ядерной бомбардировки из Хиросимы помогли физикам впервые точно измерить дозу радиации, поразившей их организм и послужившей причиной их гибели.​

Источник: Ракурс


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