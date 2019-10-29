Новини України

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У Києві виявили два джерела радіації: що відомо. Фото: Ліга

У Києві виявили два джерела радіації: що відомо

29 жов 2019, 16:26
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Два джерела радіації виявили в Києві в будівлі Центральної геофізичної обсерваторії. Рівень їх випромінювання становить 500−600 мкЗв/год і 480 мкЗв/год.

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Як повідомили в Facebook Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, ядерний реактор НАН України, який знаходиться поруч, не має відношення до надзвичайної події.

У відомстві зазначають, що допустима норма радіації відповідно до контрольних рівнів СЕС Києва становить — 0,24 мкЗв або до 0,44 мкЗв для будівель, які були введені в експлуатацію до 1992 року і де знаходяться люди.

Фахівці запевняють, що приводу для паніки немає. Ніякої загрози для навколишнього середовища таке випромінювання не несе.

Нагадаємо, що кістки жертв ядерного бомбардування з Хіросіми допомогли фізикам вперше точно виміряти дозу радіації, що вразила їх організм і послужила причиною загибелі.​

Джерело: Ракурс


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