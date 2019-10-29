В Україні наступної доби істотні опади здебільшого не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n128731-pogoda-v-ukrayini-na-30-jovtnya-vden-bez-istotnyh-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 30 жовтня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби в більшості регіонів.

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Температура повітря вночі становитиме -2 … 2° на півночі та заході та 4 … 8° на півдні. Вдень — 5 … 7° на півночі та заході та 9 … 12° на півдні та Закарпатті. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 30 жовтня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1° … 1°, вдень піднімуться до 5 … 7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Львові наступної доби істотні опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме -1 … 1°, вдень — 6 … 8°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі дощитиме, вдень — без опадів. Термометри покажуть 6 … 8° вночі та -9 … 11° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі метеорологи прогнозують 3 … 5° вночі та 7 … 9° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі очікується дощ, вдень — без істотних опадів. Термометри покажуть 4 … 6° вночі та 5 … 7° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті 30 жовтня очікується 1 … 3° вночі та 10 … 12° вдень. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 30 жовтня буде порівняно спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що цієї зими в Україні будуть найсильніші за останні 30 років снігопади та морози.