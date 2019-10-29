Альпініст підкорив 14 найвищих гірських вершин світу за 7 місяців. Фото: piqsels.com

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Світовий рекорд зі швидкості підкорення найвищих гірських вершин світу побив альпініст із Непалу та колишній британський військовий Нірмал Пур’я.

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Чоловікові знадобилося сім місяців для того, щоб підкорити 14 гірських вершин нашої планети. У вівторок, 29 жовтня, 36-річний колишній боєць британського спецназу підкорив гімалайський пік Шишабангму, розташований на території автономного району Тибету в Китаї. Альпініст хотів видертися на гору ще в вересні, але отримав відповідний дозвіл лише 15 жовтня. Про це повідомляє BBC.

Підкоряти гори, висота яких понад 8 тис. м, він взявся в квітні цього року. Спершу він видерся на вершину Аннапурну I — найвищу точку гірського масиву Аннапурна в Гімалаях. У травні сміливець підкорив Еверест, згодом ще чотири точки в Непалі. У липні 2019 року він виліз на п’ять гірських вершин у Пакистані. У вересні він підкорив дві гори в Китаї та Непалі.

Раніше 14 вершин світу за рекордний час в 2013 році підкорив альпініст Кім Чанг-Хо із Південної Кореї. Для цього чоловікові знадобилося 7 років 10 місяців та 6 днів. У 1987 році польський альпініст Єжи Кукучка зробив те ж саме за 7 років 11 місяців та 14 днів.

Нагадаємо, у травні 2019 року на найвищій вершині світу Евересті за тиждень загинули 10 альпіністів. Всього в Гімалаях в цьому весняному сезоні загинули 20 осіб.