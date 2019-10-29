Альпинист покорил 14 высочайших горных вершин мира за 7 месяцев. Фото: piqsels.com

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Мировой рекорд по скорости покорения самых высоких горных вершин мира побил альпинист из Непала и бывший британский военный Нирмал Пурья.

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Мужчине понадобилось семь месяцев для того, чтобы покорить 14 горных вершин нашей планеты. Во вторник, 29 октября, 36-летний бывший боец британского спецназа покорил гималайский пик Шишабангму, расположенный на территории Тибетского автономного района в Китае. Альпинист хотел вскарабкаться на гору еще в сентябре, но получил разрешение лишь 15 октября. Об этом сообщает BBC.

Покорять горы, высота которых более 8 тыс. м, он взялся в апреле этого года. Сначала он вскарабкался на вершину Аннапурну I — наивысшую точку горного массива Аннапурна в Гималаях. В мае смельчак покорил Эверест, потом еще четыре точки в Непале. В июле 2019 года он вылез на пять горных вершин в Пакистане. В сентябре он покорил две горы в Китае и Непале.

Ранее 14 вершин мира за рекордное время в 2013 году покорил альпинист Ким Чанг-Хо из Южной Кореи. Для этого мужчине понадобилось 7 лет 10 месяцев и 6 дней. В 1987 году польский альпинист Ежи Кукучка сделал то же самое за 7 лет 11 месяцев и 14 дней.

Напомним, в мае 2019 года на высочайшей вершине мира Эвересте за неделю погибли 10 альпинистов. Всего в Гималаях в этом весеннем сезоне погибли 20 человек.