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В Украине существенные осадки в основном не ожидается, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 30 октября: днем — без существенных осадков (КАРТА)

29 окт 2019, 16:09
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Погода в Украине 30 октября будут несколько холоднее, чем в прошедшие сутки в большинстве регионов.

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Температура воздуха ночью составит -2 … 2° на севере и западе и 4 … 8° на юге. Днем — 5 … 7° на севере и западе и 9 … 12° на юге и Закарпатье. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 октября будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -1° … 1°, днем поднимутся до 5 … 7°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Во Львове в следующие сутки существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит -1 … 1°, днем — 6 … 8°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью будет идти дождь, днем — без осадков. Термометры покажут 6 … 8° ночью и -9 … 11° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре метеорологи прогнозируют 3 … 5° ночью и 7 … 9° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью ожидается дождь, днем — без существенных осадков. Термометры покажут 4 … 6° ночью и 5 … 7° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 30 октября ожидается 1 … 3° ночью и 10 … 12° днем. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 октября будут сравнительно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений, преимущественно в начале и в конце суток.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 октября. Фото: gismeteo

Напомним, эксперты прогнозируют, что этой зимой в Украине будут сильнейшие за последние 30 лет снегопады и морозы.

Источник: Ракурс


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