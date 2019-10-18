Синоптики предупредили об экстремальной зиме. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128281-rekordnye-morozy-i-nevidannye-snegopady-sinoptiki-predupredili-ob-ekstremalnoy-zime-v-ukraine.html

Ракурс

Зима в Украине в этом году прогнозируется экстремальная, украинцев ожидают самые сильные за последние 30 лет снегопады и морозы.

Loading...

При этом зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду. Холода же на территории нашего государства принесут ветра из Сибири. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Об этом сообщает «Украинская климатическая сеть» в Facebook.

По словам участницы межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Светланы Краковской, в последнее время погода становится более экстремальной, и отклонения от норм значительно увеличивается.

Если раньше нам погоду формировали преимущественно воздушные массы, которые двигались с запада на восток — из океана, обеспечивая достаточно мягкий климат, то сейчас все чаще к нам заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь так часто случаются волны жары или холода, — отмечается в тексте.

Метеорологи заявляют, что ранее стабильные зимы в Украине обеспечивала Арктика. Но отныне в этом регионе стремительно теплеет, поэтому циркумполярний вихрь слабеет и теплый воздух с юга часто прорывается в Арктику, вытесняет оттуда холодный и в умеренных широтах начинаются арктические морозы.

Напомним, ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды на октябрь. Синоптики заявляли, что традиционно во второй и третьей декадах октября происходит снижение средней суточной температуры. В Закарпатской области и в южных областях похолодание наблюдается в первой декаде ноября.