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Петр Порошенко отреагировал на задержание Олега Гладковского. Фото: 112 Украина

Порошенко назвал задержание Гладковского «феерическим шоу» (ВИДЕО)

18 окт 2019, 18:57
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Петр Порошенко, бывший президент Украины и лидер парламентской фракции «Европейская солидарность», считает задержание экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского «феерическим зрелищем».

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При этом политик намекнул на принятый в первом чтении бюджет на 2020 год, где не предусмотрено повышение пенсий, отсутствует повышение денежного обеспечения военнослужащим и тому подобное. Об этом говорится в видеообращении Порошенко, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Еще с римских времен популисты при власти всегда руководят по принципу «хлеба и зрелищ». Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты, — заявил экс-гарант.

Напомним, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало при попытке выезда из страны экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Сегодня САП объявила ему подозрения в злоупотреблении служебным положением и декларирование недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Ракурс


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