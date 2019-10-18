Дело Пашинского: суд оставил экс-нардепа в СИЗО, фото — Депо

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Ракурс

Печерский райсуд Киева не удовлетворил 18 октября ходатайство адвокатов Сергея Пашинского об изменении меры пресечения.

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Суд 17−18 октября рассматривал ходатайство защиты экс-нардепа, обвиняемого в нанесении телесных повреждений с помощью оружия. Пашинский будет находиться в СИЗО до 4 декабря.

Это не мой арест, а поражение всей судебной системы Украины. Это не проблема моя, а нам объявили, что в Украине нет судебной системы. Мы вернулись во времена режима Януковича. Я буду бороться за свою свободу, — заявил Пашинский после объявления решения.

Вчера взять Пашинского на поруки попросили 12 человек, в том числе экс-спикер Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Сегодня Генпрокуратура зарегистрировала еще три производства в отношении Пашинского. Их зарегистрировали в Генеральной прокуратуре.

В начале октября ГБР сообщило о подозрении Сергею Пашинскому в нанесении телесного повреждения человеку, а 7 октября суд его арестовал без права внесения залога. Речь идет об участии Пашинского в конфликте со стрельбой, который произошел в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу. Нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда он сделал замечание, Химикус бросился на него с бутылкой и угрозами.

Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, не найдя в его действиях состава преступления.