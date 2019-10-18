Гладковскому объявили подозрение. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n128260-gladkovskomu-obyavili-podozrenie-smi.html

Ракурс

Олег Гладковский, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, сегодня получил подозрения. Объявило их Национальное антикоррупционное бюро.

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Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных, сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник.

Согласовал подозрения по ч. 2 ст. 364 и ст. 366−1 Уголовного кодекса Украины глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назад Холодницкий.

СМИ предполагают, что завтра, 19 октября, в Высшем антикоррупционном суде Гладковскому будут избирать меру пресечения.

Впоследствии в САП подтвердили информацию об объявлении подозрения. В сообщении ведомства в Facebook указано, что в результате действий Гладковского государству был нанесен ущерб на более чем 10,6 млн грн.

Кроме того, экс-чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах в сумме 164,5 тыс. долл.

В свою очередь генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что собрано достаточно доказательств совершения подозреваемым правонарушений во время тендерных государственных закупок, а также при подаче им деклараций о доходах.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского вчера при попытке выезда из страны. В знак протеста задержанный объявил голодовку.