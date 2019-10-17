Гладковского задержало НАБУ, фото — Цензор

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Национальное антикоррупционное бюро задержало при попытке выезда из страны бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

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Он попытался выехать из страны, — сообщили СМИ со ссылкой на директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Впоследствии в Антикоррупционном бюро подтвердили задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, — сообщили в Твиттер НАБУ и пообещали рассказать о подробностях события позже.

Гладковского уволили после расследования журналистов Bihus.Info. В феврале этого года журналисты показали фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковський, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным ценам.

Тогда сообщалось, что в 2015—2016 годах было открыто несколько уголовных производств против оборонных предприятий. В сентябре ГБР провело обыски на предприятиях «Укробронпрома».