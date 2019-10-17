Новости Украины

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На реконструкцию аэропорта в Днепре выделили миллиард гривен. Фото: 24 канал

На реконструкцию аэропорта в Днепре выделили миллиард гривен (ДОКУМЕНТ)

17 окт 2019, 14:01
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В государственном бюджете на 2020 год предусмотрен миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре. Информация об этом внесена отдельной строкой в проект бюджета-2020.

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Как сообщил сегодня в Facebook мэр Днепра Борис Филатов, он надеется на то, что правительство наконец поняло, что аэропорт в Днепре — это персональное обещание уже новой власти.

Не стоит уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями, — написал Филатов.

На реконструкцию аэропорта в Днепре выделили миллиард гривен. Скриншот: Facebook

Отметим, что украинский парламент планирует рассмотреть проект закона Украины о госбюджете 18 октября.

С проектом модернизации Международного аэропорта «Днепр» президента Украины Владимира Зеленского ознакомили во время его визита в город в июле 2019 года.

Напомним, что 10 октября Зеленский анонсировал строительство аэропорта в Днепре в 2020 году. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.

Источник: Ракурс


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