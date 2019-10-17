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ЕСПЧ принял решение по иску против Украины относительно люстрации, фото: «5 канал»

Люстрация чиновников на основании закона «Об очищении власти» нарушила их права — ЕСПЧ

17 окт 2019, 13:59
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Осуществляемое в Украине на основании закона «Об очищении власти» увольнение чиновников (люстрация) приводило к нарушению их прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

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Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по результатам рассмотрения дела «Полях и другие против Украины», сообщает агентство «Укрниформ».

Всего истцами по этому делу были пять человек — Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первых трех из них уволили из занятие должностей на государственной службе во времена президентства Виктора Януковича. Основанием для увольнения Якубовского стало то, что он вовремя не подал заявление о люстрационной проверке, а Бондаренко уволили, поскольку он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

ЕСПЧ решил, что были нарушены права истцов на справедливый суд (в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне — более четырех с половиной лет) и право на уважение частной жизни.

В ЕСПЧ отметили, что закон «Об очищении власти» применился к очень широкому кругу лиц, которых увольняли только на основании занятия ими должностей на госслужбе или в Компартии в соответствующие периоды.

Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента, — цитирует решение суда издание «Европейская правда».

В ЕСПЧ подчеркнули, что этим украинский закон отличается от его более узконаправленных аналогов, которые применялись в странах Центральной и Восточной Европы.

В итоге суд решил, что Украина должна выплатить каждому заявителю по 5 тыс. евро в возмещение морального вреда, а также компенсировать им судебные расходы.

Напомним, в августе люстрированный экс-заместитель Генпрокурора Михаил Голомша восстановился в должности через суд.


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