ЄСПЛ ухвалив рішення за позовом проти України щодо люстрації, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n128205-lustraciya-chynovnykiv-na-pidstavi-zakonu-pro-ochyschennya-vlady-porushyla-yihni-prava-iespl.html

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Здійснюване в Україні на підставі закону «Про очищення влади» звільнення чиновників (люстрація) призводило до порушення їхніх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини.

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Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) за результатами розгляду справи «Полях та інші проти України», повідомляє агентство «Укрніформ».

Всього позивачами у цій справі були п’ятеро осіб — В’ячеслав Полях, Дмитро Басалаєв, Олександр Ясь, Роман Якубовський та Сергій Бондаренко.

Перших трьох з них звільнили через обіймання посад на державній службі в часи президентства Віктора Януковича. Підставою для звільнення Якубовського стало те, що він невчасно подав заяву про люстраційну перевірку, а Бондаренка звільнили, оскільки він обіймав посаду другого секретаря райкому Комуністичної партії у період до 1991 року.

ЄСПЛ вирішив, що були порушені права позивачів на справедливий суд (у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні — понад чотири з половиною роки) та право на повагу до приватного життя.

У ЄСПЛ зазначили, що закон «Про очищення влади» застосувався до дуже широкого кола осіб, яких звільняли лише на підставі зайняття ними посад на держслужбі чи в Компартії у відповідні періоди.

Вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента, — цитує рішення суду видання «Європейська правда».

У ЄСПЛ наголосили, що цим український закон відрізняється від його більш вузько спрямованих аналогів, які застосовувалися в країнах Центральної та Східної Європи.

В результаті суд вирішив, що Україна має сплатити кожному заявнику по 5 тис. євро на відшкодування моральної шкоди, а також компенсувати їм судові витрати.

Нагадаємо, у серпні люстрований екс-заступник Генпрокурора Михайло Голомша поновився на посаді через суд.