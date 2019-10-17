Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ЄСПЛ ухвалив рішення за позовом проти України щодо люстрації, фото: «5 канал»

Люстрація чиновників на підставі закону «Про очищення влади» порушила їхні права — ЄСПЛ

17 жов 2019, 13:59
999

Здійснюване в Україні на підставі закону «Про очищення влади» звільнення чиновників (люстрація) призводило до порушення їхніх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини.

Loading...

Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) за результатами розгляду справи «Полях та інші проти України», повідомляє агентство «Укрніформ».

Всього позивачами у цій справі були п’ятеро осіб — В’ячеслав Полях, Дмитро Басалаєв, Олександр Ясь, Роман Якубовський та Сергій Бондаренко.

Перших трьох з них звільнили через обіймання посад на державній службі в часи президентства Віктора Януковича. Підставою для звільнення Якубовського стало те, що він невчасно подав заяву про люстраційну перевірку, а Бондаренка звільнили, оскільки він обіймав посаду другого секретаря райкому Комуністичної партії у період до 1991 року.

ЄСПЛ вирішив, що були порушені права позивачів на справедливий суд (у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні — понад чотири з половиною роки) та право на повагу до приватного життя.

У ЄСПЛ зазначили, що закон «Про очищення влади» застосувався до дуже широкого кола осіб, яких звільняли лише на підставі зайняття ними посад на держслужбі чи в Компартії у відповідні періоди.

Вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента, — цитує рішення суду видання «Європейська правда».

У ЄСПЛ наголосили, що цим український закон відрізняється від його більш вузько спрямованих аналогів, які застосовувалися в країнах Центральної та Східної Європи.

В результаті суд вирішив, що Україна має сплатити кожному заявнику по 5 тис. євро на відшкодування моральної шкоди, а також компенсувати їм судові витрати.

Нагадаємо, у серпні люстрований екс-заступник Генпрокурора Михайло Голомша поновився на посаді через суд.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Колишні керівники української влади поручилися за Пашинського у суді

Колишні керівники української влади — спікер Ради Парубій та секретар РНБО Турчинов — поручилися за екс-нардепа Сергія Пашинського у суді. Сьогодні Печерський райсуд розглядає клопотання захисту Пашинського, якого арештували на початку жовтня

Новини України
15:50

Світоліна слідом за Ястремською безславно завершила виступи на турнірі в Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні зіграла матч другого кола турніру WTA «Кубок Кремля» у Москві, в якому зустрічалася з представницею Росії Веронікою Кудерметовою

Новини України
15:49
Новини партнерів
Загрузка...