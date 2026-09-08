ЄСПЛ відмовився розглядати 879 звернень росіян за 2007−24 роки

Зала засідань Європейського суду з прав людини, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n216092-iespl-vidmovyvsya-rozglyadaty-879-zvernen-rosiyan-za-2007-24-roky.html

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на початку вересня оголосив про відмову розглядати 879 звернень росіян, поданих із вересня 2007 року по вересень 2024 року.

У цьому рішенні суд послався на статтю 37 Європейської конвенції, яка дозволяє відхиляти справи на підставі пункту «1c» (якщо подальший розгляд є «невиправданим»), щоб сконцентрувати обмежені ресурси на важливіших справах, повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що серед відхилених — три справи опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській в’язниці у лютому 2024 року, скарги заборонених у РФ свідків Єгови, заяви про тортури в Чечні тощо.

Восени 2022 року РФ виключили з Ради Європи, і хоча вона зобов’язана виконувати ухвалені до цього рішення ЄСПЛ, Кремль відмовився це робити після початку повномасштабної війни.

Зазначається, що відповідно до статті 37 Європейської конвенції з прав людини, ЕСПЛ може ухвалити рішення про припинення провадження у справі, якщо обставини дозволяють зробити один із трьох висновків:

це пункт «а» — якщо заявник не має наміру домагатися розгляду; пункт «b» — якщо суперечка була врегульована; пункт «c» — з будь-якої іншої причини, встановленої судом, якщо подальший розгляд скарги є невиправданим.

ЄСПЛ вирішив об'єднати 879 скарг та виключити їх зі списку справ на підставі пункту «1c».

Що сказав Європейський Суд? Він зазначив, що ці скарги не визнані необґрунтованими або неприйнятними, однак у винятковій ситуації, що склалася, суд дійшов висновку, що продовжувати розглядати ці справи невиправдано, — розповів у коментарі виданню Meduza адвокат Вадим Прохоров, який вів частину цих справ.

Очевидно, що виняткова ситуація пов’язана з виходом Російської Федерації із Ради Європи та з юрисдикції Європейського суду. А далі серед причин суд називає безпрецедентну ситуацію, коли російська влада відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, — додав він.

Прохоров зазначив, що Росія була у трійці лідерів за кількістю скарг до ЄСПЛ, тож після виключення Росії з-під юрисдикції ЄСПЛ перед судом постало нетривіальне завдання як позбавитися цього масиву скарг.

Вони постаралися згрупувати справи з найбільш сенситивних тем, наприклад переслідування політиків та цивільних активістів та визнання «іноземними агентами» або «небажаними» та «екстремістськими» організаціями. Суд розглянув ці категорії справ, — розповів він. — Залишилось 879 скарг, які вони не змогли віднести до жодної з категорій, — вважали, що кожне треба розглядати окремо. І для економії ресурсів ці справи вирішили викреслити.

Тож тепер у росіян залишалися можливість звертатися лише до Комітету з прав людини в ООН. Проте в декого уже вийшов трирічний термін, у який можна подати скаргу.

Джерело: Meduza