У Ватикані показали електронні чотки з розумним хрестом. Фото: vaticannews.va

https://racurs.ua/ua/n128201-u-vatykani-pokazaly-elektronni-chotky-z-rozumnym-hrestom-foto-video.html

Ракурс

Електронні чотки презентували у Ватикані. Пристрій складається з 10 намистин, які зроблені з агату і гематиту, а також хреста.

Loading...

У хрест вбудовано спеціальний чіп. Щоб його активувати, власнику гаджета треба перехреститися. Про це повідомляє Vaticannews.

Електронні чотки можна назвати звичайним розумним браслетом, який збирає дані, в тому числі й про здоров’я господаря.

Пристрій зветься eRosary Click To Pray. У Ватикані очікують, що гаджет зацікавить молодь, яка після його придбання почне читати Євангеліє та молитися за мир.

Цей проект об'єднує в собі сучасні технології та кращі духовні традиції церкви, наголосили у Ватикані.

Коштує християнський гаджет 99 євро. Він підключається до мобільного додатку, доступному для iOS та Android.

Між тим нагадаємо, що Папа Римський на різдвяній месі засудив жадібність і споживацтво.