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У Ватикані показали електронні чотки з розумним хрестом. Фото: vaticannews.va

У Ватикані показали електронні чотки з розумним хрестом (ФОТО, ВІДЕО)

17 жов 2019, 13:46
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Електронні чотки презентували у Ватикані. Пристрій складається з 10 намистин, які зроблені з агату і гематиту, а також хреста.

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У хрест вбудовано спеціальний чіп. Щоб його активувати, власнику гаджета треба перехреститися. Про це повідомляє Vaticannews.

Електронні чотки можна назвати звичайним розумним браслетом, який збирає дані, в тому числі й про здоров’я господаря.

Пристрій зветься eRosary Click To Pray. У Ватикані очікують, що гаджет зацікавить молодь, яка після його придбання почне читати Євангеліє та молитися за мир.

Электронные четки. Фото: clicktoprayerosary.org

Электронные четки. Фото: clicktoprayerosary.org

Цей проект об'єднує в собі сучасні технології та кращі духовні традиції церкви, наголосили у Ватикані.

Коштує християнський гаджет 99 євро. Він підключається до мобільного додатку, доступному для iOS та Android.

Між тим нагадаємо, що Папа Римський на різдвяній месі засудив жадібність і споживацтво.


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