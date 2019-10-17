Пропаганда РФ: СБУ розгляне депутатське звернення щодо візиту російського журналіста до Києва, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128204-sbu-rozglyane-deputatske-zvernennya-schodo-vizytu-putinskogo-propagandysta-do-kyieva-dokument.html

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Служба безпеки України розгляне депутатське звернення щодо візиту до Києва російського телеведучого Бориса Корчевнікова. Його спрямував нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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Депутат вимагає в СБУ пояснити, на яких підставах до України впустили Корчевнікова, який працює на пропагандистському каналі «Россия-1», є гендиректором російського православного телеканалу «Спас» і незаконно відвідував окупований Росією Крим.

Гончаренко також стверджує, що Корчевніков отримав медаль за «Заслуги перед Вітчизною» завдяки пропагандистському висвітленню анексії. У Києві він відвідав Києво-Печерську лавру, отримав нагороду на православному фестивалі «Покров».

А як так вийшло, що цей путінський пропагандист вільно перетнув кордон України і розгулював по столиці? Чим в цей час займалися наші спецслужби? — дивується нардеп у Фейсбук.

Засновником фестивалю «Покров» є Українська православна церква (Московського патріархату), а керівником — позафракційний нардеп Андрій Деркач.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Фейсбук також відзначив, що у 2014 році «Корчевніков отримав орден „За заслуги перед Вітчизною“ I ступеня — за високий професіоналізм і об'єктивність у висвітленні подій в Республіці Крим».

У Держприкордонслужбі України повідомляли, що для Корчевнікова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на в’їзд в Україну. Водночас цей російський журналіст внесений у «Чистилище» на сайті «Миротворець». За повідомленнями російських ЗМІ, він відвідував Крим після анексії через закриті Києвом пункти пропуску.

У жовтні візит «депутатів» Державної Думи РФ від окупованого Криму до Туреччини не залишився без уваги офіційної української влади. МЗС спрямувало ноту протесту Анкарі у зв’язку з візитом в країну колаборантів Наталії Поклонської і Руслана Бальбека.