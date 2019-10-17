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У Венесуелі розбився винищувач Су-30, обидва пілоти загинули. Фото: Вікіпедія

У Венесуелі розбився винищувач Су-30, обидва пілоти загинули (ФОТО)

17 жов 2019, 13:24
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Авіакатастрофа винищувача Су-30 сталася в центральній частині Венесуели в штаті Гуаріко. Літак зазнав аварії незабаром після зльоту з військової бази імені Мануеля Ріоса.

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На борту повітряного судна знаходилися два пілоти — капітан Салазар Нуньєс і бригадний генерал Маркес Морільо. Вижити в авіакатастрофі їм не вдалося, повідомляє El Nacional з посиланням на Міністерство оборони Боліваріанської Республіки.

За уточненими даними, винищувач прямував на авіабазу в передмісті венесуельської Барселони в штаті Ансоатегі.

За попередньою версією, причиною трагедії стала помилка пілотів. У силовому відомстві розповіли, що пілот екіпажу здійснив занадто різкий крен вправо після проходження контрольної вежі. При цьому він встиг катапультуватися, але парашут не розкрився, так як пілот знаходився дуже близько до землі.

У Венесуелі розбився винищувач Су-30, обидва пілоти загинули. Скріншот: Instagram

Другий пілот катапультуватися не встиг і разом з літаком впав на землю. До прибуття рятувальників літак повністю згорів.

У Венесуелі розбився винищувач Су-30, обидва пілоти загинули. Фото: Twitter

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився провести розслідування.

Нагадаємо, що 4 жовтня у Львові зазнав крах вантажний літак АН-12. Тоді загинули п’ятеро людей і ще троє постраждали.


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