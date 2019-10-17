Brexit: Євросоюз і Британія досягли домовленостей щодо умов угоди

ЄС і Британія домовилися щодо умов Brexit, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n128200-brexit-ievrosouz-i-brytaniya-dosyagly-domovlenostey-schodo-umov-ugody.html

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Євросоюз та Велика Британія досягли домовленостей щодо умов угоди з приводу виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу (так званого Brexit).

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Про це у своєму Твіттері повідомив британський прем'єр Борис Джонсон.

Великобританія уклала відмінну угоду щодо Brexit, яка «повертає контроль» Сполученому Королівству, — наголосив Джонсон.

Тепер парламент повинен підтримати Brexit у суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таких як вартість життя, охорона здоров’я, злочинність та навколишнє середовище, — наголосив Джонсон

Також досягнення цієї угоди підтвердив у своєму Твіттері очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Це справедлива і збалансована угода для ЄС і Великобританії, і вона свідчить про нашу прихильність пошуку рішень, — наголосив Юнкер.

За його словами, він рекомендуватиме саміту ЄС підтримати цю угоду.

Переговори щодо цієї угоди тривали безперервно понад дві доби.

Нагадаємо, влітку Джонсон встановив у своєму кабінеті годинник, котрий здійснює зворотний відлік часу, що залишився до моменту настання Brexit.