Зустріч Зеленського і Трампа: в Офісі президента назвали ціну візиту до США, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n128199-v-ofisi-prezydenta-nazvaly-cinu-vizytu-zelenskogo-do-trampa-dokument.html

Ракурс

В Офісі президента України назвали ціну візиту Володимира Зеленського до свого колеги зі США Дональда Трампа. Загалом триденна поїздка української делегації до Нью-Йорка коштувала бюджету 7,3 млн грн.

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У відповіді Державного управління справами на запит «Українських Новин» повідомляється, що на відрядження делегації витратили 73,6 тис. дол. і 119 тис. грн, на авіаперевезення — 3 млн 883,4 тис. грн, оплату готелю — 56,7 тис. дол., а добові витрати делегації сягнули 6,4 тис. дол.

Зеленський та його команда жили в Нью-Йорку у п’ятизірковому готелі Park Hyatt, який розташованому за кілометр до центральної міської площі Таймс-сквер. Із президентом та його дружиною в США літали 22 особи.

«Ракурс» повідомляв, що у США Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН, а також вперше зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Візит відбувся на тлі небувалого політичного скандалу у Сполучених Штатах, який має українське коріння. Проти Трампа почалася процедура імпічменту й у день зустрічі із Зеленським Білий дім вирішив опублікувати розшифрування змісту телефонної розмови президентів США та України, яка відбулася у липні. Після аудієнції в Трампа Зеленський зізнався, що не знав про оприлюднення своєї частини тієї розмови.

Крім того, в Генасамблеї ООН Зеленський провів зустрічі з генсеками ООН і НАТО, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентами Єгипту, Румунії та Казахстану, прем'єр-міністрами Італії, Чехії, Швеції та Норвегії.