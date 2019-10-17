Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Росії четверокласники побили однокласницю, яка нагадала вчителю про домашнє завдання. Фото: Факти

У Росії діти побили однокласницю, яка нагадала вчителю про домашнє завдання

17 жов 2019, 12:38
999

Учні четвертого класу школи № 2 міста Поронайськ Сахалінської області РФ побили свою однокласницю за те, що вона нагадала вчителю дати домашнє завдання.

Loading...

Мати дівчинки в коментарі місцевому виданню Sakhalin.Info розповіла, що її дитину били 7−8 чоловік. Однокласники завалили дитину на землю прямо біля входу в школу, тримали за руки і били. При цьому вони розкидали особисті речі дівчинки з портфеля.

У лікарні у дівчинки діагностували струс мозку, зараз вона знаходиться на стаціонарному лікуванні.

При цьому в школі коментувати ситуацію відмовляються, повідомляють місцеві журналісти.

За словами матері постраждалої, 16 жовтня батьківські збори в класі відвідали інспектори у справах неповнолітніх. Мати скаржиться, що діти плутаються у свідченнях і постійно розповідають про різні деталі події. Вона додала, що зараз призвідник бійки не встановлений.

Тим часом силові відомства почали проводити перевірку «за фактом заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітньої». Також інцидентом зацікавилася прокуратура, яка теж почала перевірку після публікації про напад.

Нагадаємо, що днями жорстоке побиття двох дівчат сталося в Запоріжжі. Група підлітків знімала на мобільні телефони напад на школярок.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Колишні керівники української влади поручилися за Пашинського у суді

Колишні керівники української влади — спікер Ради Парубій та секретар РНБО Турчинов — поручилися за екс-нардепа Сергія Пашинського у суді. Сьогодні Печерський райсуд розглядає клопотання захисту Пашинського, якого арештували на початку жовтня

Новини України
15:50

Світоліна слідом за Ястремський безславно завершила виступи на турнірі в Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні зіграла матч другого кола турніру WTA «Кубок Кремля» у Москві, в якому зустрічалася з представницею Росії Веронікою Кудерметовою

Новини України
15:49
Новини партнерів
Загрузка...