У Росії четверокласники побили однокласницю, яка нагадала вчителю про домашнє завдання. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n128198-u-rosiyi-chetveroklasnyky-pobyly-odnoklasnycu-yaka-nagadala-vchytelu-pro-domashnie-zavdannya.html

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Учні четвертого класу школи № 2 міста Поронайськ Сахалінської області РФ побили свою однокласницю за те, що вона нагадала вчителю дати домашнє завдання.

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Мати дівчинки в коментарі місцевому виданню Sakhalin.Info розповіла, що її дитину били 7−8 чоловік. Однокласники завалили дитину на землю прямо біля входу в школу, тримали за руки і били. При цьому вони розкидали особисті речі дівчинки з портфеля.

У лікарні у дівчинки діагностували струс мозку, зараз вона знаходиться на стаціонарному лікуванні.

При цьому в школі коментувати ситуацію відмовляються, повідомляють місцеві журналісти.

За словами матері постраждалої, 16 жовтня батьківські збори в класі відвідали інспектори у справах неповнолітніх. Мати скаржиться, що діти плутаються у свідченнях і постійно розповідають про різні деталі події. Вона додала, що зараз призвідник бійки не встановлений.

Тим часом силові відомства почали проводити перевірку «за фактом заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітньої». Також інцидентом зацікавилася прокуратура, яка теж почала перевірку після публікації про напад.

Нагадаємо, що днями жорстоке побиття двох дівчат сталося в Запоріжжі. Група підлітків знімала на мобільні телефони напад на школярок.