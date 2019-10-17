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В России четвероклассники избили одноклассницу, которая напомнила учителю про домашнее задание. Фото: Факты

В России дети избили одноклассницу, которая напомнила учителю про домашнее задание

17 окт 2019, 12:38
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Ученики четвертого класса школы № 2 города Поронайск Сахалинской области РФ избили свою одноклассницу за то, что она напомнила учительнице дать домашнее задание.

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Мать девочки в комментарии местному изданию Sakhalin.Info рассказала, что ее ребенка избивали 7−8 человек. Одноклассники завалили ребенка на землю прямо у входа в школу, держали за руки и били. При этом они раскидали личные вещи девочки из портфеля.

В больнице у девочки диагностировали сотрясение мозга, сейчас она находится на стационарном лечении.

При этом в школе комментировать ситуацию отказываются, сообщают местные журналисты.

По словам матери пострадавшей, 16 октября родительское собрание в классе посетили инспекторы по делам несовершеннолетних. Мать жалуется, что дети путаются в показаниях и постоянно рассказывают о разных деталях происшествия. Она добавила, что сейчас зачинщик драки не установлен.

Тем временем силовые ведомства начали проводить проверку «по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней». Также инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая тоже начала проверку после публикации о нападении.

Напомним, что на днях жестокое избиение двух девушек произошло в Запорожье. Группа подростков снимала на мобильные телефоны нападение на школьниц.


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