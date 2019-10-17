Встреча Зеленского и Трампа: в Офисе президента назвали цену визита в США, фото — УП

https://racurs.ua/n128199-v-ofise-prezidenta-nazvali-cenu-vizita-zelenskogo-k-trampu-dokument.html

Ракурс

В Офисе президента Украины назвали цену визита Владимира Зеленского к своему коллеге из США Дональду Трампу. В общем трехдневная поездка украинской делегации в Нью-Йорк стоила бюджету 7,3 млн грн.

Loading...

В ответе Государственного управления делами на запрос «Українських Новин» сообщается, что на командировки делегации потратили 73,6 тыс. долл. и 119 тыс. грн, на авиаперевозки — 3 млн 883,4 тыс. грн, оплату гостиницы — 56,7 тыс. долл., а суточные расходы делегации достигли 6,4 тыс. долл.

Зеленский и его команда жили в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле Park Hyatt, который расположен в километре от центральной городской площади Таймс-сквер. С президентом и его женой в США летали 22 человека.

«Ракурс» сообщал, что в США Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН, а также впервые встретился с президентом Дональдом Трампом. Визит состоялся на фоне небывалого политического скандала в Соединенных Штатах, который имеет украинские корни. Против Трампа началась процедура импичмента и в день встречи с Зеленским Белый дом решил опубликовать расшифровку содержания телефонного разговора президентов США и Украины, который состоялся в июле. После аудиенции у Трампа Зеленский признался, что не знал об обнародовании своей части того разговора.

Кроме того, в Генассамблее ООН Зеленский провел встречи с генсеками ООН и НАТО, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Египта, Румынии и Казахстана, премьер-министрами Италии, Чехии, Швеции и Норвегии.