Brexit: Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях соглашения

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ЕС и Великобритания договорились об условиях Brexit, фото: Marco Verch
Brexit: Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях соглашенияhttps://racurs.ua/n128200-brexit-evrosouz-i-velikobritaniya-dostigli-dogovorennosti-ob-usloviyah-soglasheniya.htmlРакурс
Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях сделки по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (так называемого Brexit).
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Об этом в своем Твиттере сообщил британский премьер Борис Джонсон.
Великобритания заключила отличную сделку по Brexit, которая «возвращает контроль» Соединенному Королевству, — отметил Джонсон.
Теперь парламент должен поддержать Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как стоимость жизни, здравоохранение, преступность и окружающая среда, — подчеркнул Джонсон
Также достижение этого соглашения подтвердил в своем Твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений, — отметил Юнкер.
По его словам, он будет рекомендовать саммиту ЕС поддержать это соглашение.
Переговоры по этому соглашению продолжались непрерывно более двух суток.
Напомним, летом Джонсон установил в своем кабинете часы, которые осуществляют обратный отсчет времени, оставшегося до момента наступления Brexit.
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