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Ракурс
ЕС и Великобритания договорились об условиях Brexit, фото: Marco Verch

Brexit: Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях соглашения

17 окт 2019, 13:02
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Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях сделки по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (так называемого Brexit).

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Об этом в своем Твиттере сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Великобритания заключила отличную сделку по Brexit, которая «возвращает контроль» Соединенному Королевству, — отметил Джонсон.

Теперь парламент должен поддержать Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таким как стоимость жизни, здравоохранение, преступность и окружающая среда, — подчеркнул Джонсон

Также достижение этого соглашения подтвердил в своем Твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений, — отметил Юнкер.

По его словам, он будет рекомендовать саммиту ЕС поддержать это соглашение.

Переговоры по этому соглашению продолжались непрерывно более двух суток.

Напомним, летом Джонсон установил в своем кабинете часы, которые осуществляют обратный отсчет времени, оставшегося до момента наступления Brexit.

Источник: Ракурс


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