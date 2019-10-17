Новости мира

В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n128202-v-venesuele-razbilsya-istrebitel-su-30-oba-pilota-pogibli-foto.html

Ракурс

Авиакатастрофа истребителя Су-30 произошла в центральной части Венесуэлы в штате Гуарико. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета с военной базы имени Мануэля Риоса.

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На борту воздушного судна находились два пилота — капитан Салазар Нуньес и бригадный генерал Маркес Морильо. Выжить в авиакатастрофе им не удалось, сообщает El Nacional со ссылкой на Министерство обороны Боливарианской Республики.

По уточненным данным, истребитель направлялся на авиабазу в пригороде венесуэльской Барселоны в штате Ансоатеги.

По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка пилотов. В силовом ведомстве рассказали, что пилот экипажа совершил слишком резкий крен вправо после прохождения контрольной вышки. При этом он успел катапультироваться, но парашют не раскрылся, так как пилот находился слишком близко к земле.

Второй пилот катапультироваться не успел и вместе с ним истребителем на землю. До прибытия спасателей самолет полностью сгорел.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести расследование.

Напомним, что 4 октября во Львове потерпел крушение грузовой самолет АН-12. Тогда погибли пять человек и еще три пострадали.