Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли. Фото: Википедия

В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли (ФОТО)

17 окт 2019, 13:24
999

Авиакатастрофа истребителя Су-30 произошла в центральной части Венесуэлы в штате Гуарико. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета с военной базы имени Мануэля Риоса.

Loading...

На борту воздушного судна находились два пилота — капитан Салазар Нуньес и бригадный генерал Маркес Морильо. Выжить в авиакатастрофе им не удалось, сообщает El Nacional со ссылкой на Министерство обороны Боливарианской Республики.

По уточненным данным, истребитель направлялся на авиабазу в пригороде венесуэльской Барселоны в штате Ансоатеги.

По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка пилотов. В силовом ведомстве рассказали, что пилот экипажа совершил слишком резкий крен вправо после прохождения контрольной вышки. При этом он успел катапультироваться, но парашют не раскрылся, так как пилот находился слишком близко к земле.

В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли. Скриншот: Instagram

Второй пилот катапультироваться не успел и вместе с ним истребителем на землю. До прибытия спасателей самолет полностью сгорел.

В Венесуэле разбился истребитель Су-30, оба пилота погибли. Фото: Twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести расследование.

Напомним, что 4 октября во Львове потерпел крушение грузовой самолет АН-12. Тогда погибли пять человек и еще три пострадали.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Brexit: Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях соглашения

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях сделки по осуществлению так называемого Brexit. Теперь соответствующие решения еще должны принять парламент Великобритании и саммит ЕС

Новости мира
13:02

В Офисе президента назвали цену визита Зеленского к Трампу (ДОКУМЕНТ)

В Офисе президента Украины назвали цену визита Владимира Зеленского к своему коллеге из США Дональду Трампу. В общем трехдневная поездка украинской делегации в Нью-Йорк стоила бюджету 7,3 млн грн

Новости Украины
12:50

Хозяйственный суд Киева заминировали накануне дебатов в деле «ПриватБанка» (ФОТО)

Здание Хозяйственного суда Киева утром 17 октября заминировали. Сообщение поступило в полицию за 40 минут до начала дебатов в резонансном деле «ПриватБанка», которое сегодня должен был рассматривать суд с 10.30

Новости Украины
11:21
Новости партнеров
Загрузка...