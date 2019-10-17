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Пропаганда РФ: СБУ рассмотрит депутатское обращение относительно визита российского журналиста в Киев, фото - ТАСС

В СБУ пожаловались на визит путинского пропагандиста в Киев (ДОКУМЕНТ)

17 окт 2019, 13:35
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Служба безопасности Украины рассмотрит депутатское обращение относительно визита в Киев российского телеведущего Бориса Корчевникова. Его направил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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Депутат требует от СБУ объяснить, на каких основаниях в Украину пустили Корчевникова, который работает на пропагандистском канале «Россия-1», является гендиректором российского православного телеканала «Спас» и незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Гончаренко также утверждает, что Корчевников получил медаль за «Заслуги перед Отечеством» благодаря пропагандистскому освещению аннексии. В Киеве он посетил Киево-Печерскую лавру, получил награду на православном фестивале «Покров».

А как так получилось, что этот путинский пропагандист свободно пересек границу Украины и разгуливал по столице? Чем в это время занимались наши спецслужбы? — удивляется нардеп в Фейсбук.

Пропаганда РФ: СБУ рассмотрит депутатское обращение относительно визита российского журналиста в Киев, фото — Фейсбук А.Гончаренко

Основателем фестиваля «Покров» является Украинская православная церковь (Московского патриархата), а руководителем — внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбук также отметил, что в 2014 году «Корчевников получил орден „За заслуги перед Отечеством“ I степени — за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым».

В Госпогранслужбе Украины сообщали, что для Корчевникова, который незаконно посещал аннексированный Крым, не было запрета на въезд в Украину. В то же время этот российский журналист внесен в «Чистилище» на сайте «Миротворец». По сообщениям российских СМИ, он посещал Крым после аннексии через закрытые Киевом пункты пропуска.

В октябре визит «депутатов» Государственной Думы РФ от оккупированного Крыма в Турцию не остался без внимания официальной украинской власти. МИД направил ноту протеста Анкаре в связи с визитом в эту страну коллаборационистов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Источник: Ракурс


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