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В Ватикане показали электронные четки с умным крестом. Фото: clicktoprayerosary.org

В Ватикане показали электронные четки с умным крестом (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2019, 13:46
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Электронные четки презентовали в Ватикане. Устройство состоит из 10 бусин, которые сделаны из агата и гематита, а также креста.

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В кресте находится специальный чип. Чтобы его активировать, владельцу гаджета нужно перекреститься. Об этом сообщает Vaticannews.

Электронные четки можно назвать обычным умным браслетом, который собирает данные, в том числе и о здоровье хозяина.

Устройство называется eRosary Click To Pray. В Ватикане ожидают, что гаджет заинтересует молодых людей, которые после его приобретения начнут читать Евангелие и молиться за мир.

Электронные четки. Фото: clicktoprayerosary.org

Электронные четки. Фото: clicktoprayerosary.org

Этот проект объединяет в себе современные технологии и лучшие духовные традиции церкви, отметили в Ватикане.

Стоит христианский гаджет 99 евро. Он подключается к мобильному приложению, доступному для iOS и Android.

Между тем напомним, что Папа Римский на рождественской мессе осудил жадность и потребительство.


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