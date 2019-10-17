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В Ватикане показали электронные четки с умным крестом. Фото: clicktoprayerosary.org
В Ватикане показали электронные четки с умным крестом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128201-v-vatikane-pokazali-elektronnye-chetki-s-umnym-krestom-foto-video.htmlРакурс
Электронные четки презентовали в Ватикане. Устройство состоит из 10 бусин, которые сделаны из агата и гематита, а также креста.
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В кресте находится специальный чип. Чтобы его активировать, владельцу гаджета нужно перекреститься. Об этом сообщает Vaticannews.
Электронные четки можно назвать обычным умным браслетом, который собирает данные, в том числе и о здоровье хозяина.
Устройство называется eRosary Click To Pray. В Ватикане ожидают, что гаджет заинтересует молодых людей, которые после его приобретения начнут читать Евангелие и молиться за мир.
Этот проект объединяет в себе современные технологии и лучшие духовные традиции церкви, отметили в Ватикане.
Стоит христианский гаджет 99 евро. Он подключается к мобильному приложению, доступному для iOS и Android.
Между тем напомним, что Папа Римский на рождественской мессе осудил жадность и потребительство.
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