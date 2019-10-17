Новини України

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На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили мільярд гривень. Фото: 24 канал

На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили мільярд гривень (ДОКУМЕНТ)

17 жов 2019, 14:01
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У державному бюджеті на 2020 рік передбачено мільярд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. Інформація про це внесена окремим рядком до проекту бюджету-2020.

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Як повідомив сьогодні у Facebook мер Дніпра Борис Філатов, він сподівається на те, що уряд нарешті зрозумів, що аеропорт у Дніпрі — це персональна обіцянка вже нової влади.

Не варто уподібнюватися попереднім начальникам, які тільки годували обіцянками, — написав Філатов.

На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили мільярд гривень. Скріншот: Facebook

Зазначимо, що український парламент планує розглянути проект закону про держбюджет 18 жовтня.

З проектом модернізації Міжнародного аеропорту «Дніпро» президента України Володимира Зеленського ознайомили під час його візиту в місто у липні 2019 року.

Нагадаємо, що 10 жовтня Зеленський анонсував будівництво аеропорту в Дніпрі в 2020 році. Крім того, глава держави пообіцяв, що в країні будуть будувати й інші аеропорти.

Джерело: Ракурс


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