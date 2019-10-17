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Ракурс
Гладковського затримало НАБУ, фото — Цензор

Гладковського затримало НАБУ (ФОТО)

17 жов 2019, 14:04
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Національне антикорупційне бюро затримало при спробі виїзду з країни колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.

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Він спробував виїхати з країни, — повідомили ЗМІ з посиланням на директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.

Згодом в Антикорупційному бюро підтвердили затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства, — повідомили у Твіттер НАБУ і пообіцяли розповісти про подробиці події згодом.

Гладковського звільнили з посади після розслідування журналістів Bihus.Info. У лютому цього року журналісти показали фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-«прокладки» поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами.

Гладковського затримало НАБУ, фото — "112 Україна"

Тоді повідомлялося, що в 2015—2016 роках було відкрито декілька кримінальних проваджень проти оборонних підприємств. У вересні ДБР провело обшуки на підприємствах «Укробронпрому».

Гладковського затримало НАБУ, фото — "112 Україна"

Джерело: Ракурс


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