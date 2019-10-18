Гладковському оголошено підозру — ЗМІ. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n128260-gladkovskomu-ogolosheno-pidozru-zmi.html

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Олег Гладковський, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України, сьогодні отримав підозри. Оголосило їх Національне антикорупційне бюро.

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Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних, повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело.

Погодив підозри за ч. 2 ст. 364 і ст. 366−1 Кримінального кодексу України глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назад Холодницький.

ЗМІ припускають, що завтра, 19 жовтня, у Вищому антикорупційному суді Гладковському обиратимуть запобіжний захід.

У свою чергу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що зібрано достатньо доказів вчинення підозрюваним правопорушень під час тендерних державних закупівель, а також під час подання ним декларацій про доходи.

Нагадаємо, НАБУ затримало Гладковського вчора під час спроби виїзду з країни. На знак протесту затриманий оголосив голодування.