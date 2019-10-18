Новости Украины

Генпрокуратура зарегистрировала еще три уголовных производства в отношении Пашинского. Фото: Цензор

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Ракурс

Сергей Пашинский, бывший народный депутат Украины, является фигурантом еще минимум трех уголовных производств, которые на этой неделе были зарегистрированы в Генеральной прокуратуре.

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Вчера об этом в эфире телеканала «1+1» заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. По словам главы ГПУ, также есть есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в которых тоже может быть фигурантом бывший народный депутат.

Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем, — сказал Рябошапка.

При этом генеральный прокурор подчеркнул, что в его ведомстве не собираются заниматься «политическими расправами».

В начале октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому в нанесении телесного повреждения человеку, а 7 октября суд его арестовал без права внесения залога.

Речь идет об участии Пашинского в конфликте со стрельбой, произошедшего в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу.

Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, поскольку не нашла в его действиях состава преступления.