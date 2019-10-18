Новини України

Генпрокуратура зареєструвала ще три кримінальні провадження стосовно Пашинського. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n128248-genprokuratura-zareiestruvala-sche-try-provadjennya-stosovno-pashynskogo.html

Ракурс

Сергій Пашинський, колишній народний депутат України, є фігурантом ще мінімум трьох кримінальних проваджень, які цього тижня були зареєстровані в Генеральній прокуратурі.

Loading...

Вчора про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. За словами глави ГПУ, також є достатньо матеріалів в органах попереднього розслідування, в яких теж може бути фігурантом колишній народний депутат.

Так що досить багато дій, які можуть бути інкриміновані теж у вигляді підозри, які можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому, — сказав Рябошапка.

При цьому генеральний прокурор зазначив, що в його відомстві не збираються займатися «політичними розправами».

На початку жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському в нанесенні тілесного ушкодження людині, а 7 жовтня суд його заарештував без права внесення застави.

Йдеться про участь Пашинського у конфлікті зі стріляниною, що сталася наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді на дорозі після словесної сварки Пашинський вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу.

Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова. У липні 2017 року Генпрокуратура закрила справу, оскільки не знайшла в його діях складу злочину.