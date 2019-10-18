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Розведення сил: міністр Загороднюк назвав усі причини відкладення процесу, фото — Вчасно

Обстріли зі стрілецької зброї можуть відкладати розведення військ на Донбасі — Загороднюк

18 жов 2019, 10:38
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Обстріли зі стрілецької зброї є серед переліку причин, які можуть спричинити відкладення розведення військ біля Золотого і Петрівського. Про це 18 жовтня у Верховній Раді заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Міністр у парламенті відповідав на запитання нардепів під час години уряду. Як йдеться з трансляції засідання, Загороднюк ще раз підтвердив головну умову розведення сил — відсутність обстрілів впродовж семи діб. Верифікацію ситуації здійснює моніторингова група ОБСЄ, інформацію якій надає і штаб Операції об'єднаних сил.

Розведення, відповідно до угод, досягнутими у Мінську, проводиться впродовж трьох днів і відбувається дзеркально та синхронно, — заявив мінстр.

Модульні містечка для українських військових у зону розведення сил біля Золотого та Петровського почнуть надходити у грудні 2019 року. Загороднюк запевнив, що українські збройні сили будуть відводитися тільки на облаштовані належним чином позиції.

Нагадаємо, що тристороння контактна група у Мінську 15 жовтня не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі, але домовилася й надалі обговорювати цю проблему.

Джерело: Ракурс


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Обстріли зі стрілецької зброї можуть відкладати розведення військ на Донбасі — Загороднюк

Обстріли зі стрілецької зброї є серед переліку причин, які можуть спричинити відкладення розведення військ біля Золотого і Петрівського. Міністр оборони Загороднюк підтвердив головну умову розведення сил — відсутність обстрілів впродовж семи діб

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