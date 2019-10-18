Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разведение сил: министр Загороднюк назвал все причины отложения процесса, фото — Вовремя

Обстрелы из стрелкового оружия могут отложить разведение войск на Донбассе — Загороднюк

18 окт 2019, 10:38
999

Обстрелы из стрелкового оружия есть среди перечня причин, которые могут вызвать отложить разведение войск возле Золотого и Петровского. Об этом 18 октября в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Loading...

Министр в парламенте отвечал на вопросы нардепов во время часа правительства. Как говорится в трансляции заседания, Загороднюк еще раз подтвердил главное условие разведения сил — отсутствие обстрелов в течение семи суток. Верификацию ситуации осуществляет мониторинговая группа ОБСЕ, информацию которой предоставляет и штаб Операции объединенных сил.

Разведение, в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Минске, проводится в течение трех дней и происходит зеркально и синхронно, — заявил минстр.

Модульные городки для украинских военных в зону разведения сил у Золотого и Петровского начнут поступать в декабре 2019 года. Загороднюк заверил, что украинские вооруженные силы будут отводиться только на обустроенные должным образом позиции.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, но договорилась и дальше обсуждать эту проблему.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Обстрелы из стрелкового оружия могут отложить разведение войск на Донбассе — Загороднюк

Обстрелы из стрелкового оружия могут отложить разведение войск возле Золотого и Петровского. Министр обороны Загороднюк подтвердил главное условие разведения сил — отсутствие обстрелов в течение семи суток

Новости Украины
10:38

Главные новости за 17 октября: ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit, НАБУ задержало Гладковского

Сегодня, 17 октября, Европейский Союз и Великобритания достигли соглашения по Brexit, суд по делу «ПриватБанка» приостановили, а НАБУ задержало Олега Гладковского

Новости Украины
23:02   17 окт
Новости партнеров
Загрузка...