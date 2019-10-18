Разведение сил: министр Загороднюк назвал все причины отложения процесса, фото — Вовремя

https://racurs.ua/n128247-obstrely-iz-strelkovogo-orujiya-mogut-otlojit-razvedenie-voysk-v-donbasse-zagorodnuk.html

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Обстрелы из стрелкового оружия есть среди перечня причин, которые могут вызвать отложить разведение войск возле Золотого и Петровского. Об этом 18 октября в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

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Министр в парламенте отвечал на вопросы нардепов во время часа правительства. Как говорится в трансляции заседания, Загороднюк еще раз подтвердил главное условие разведения сил — отсутствие обстрелов в течение семи суток. Верификацию ситуации осуществляет мониторинговая группа ОБСЕ, информацию которой предоставляет и штаб Операции объединенных сил.

Разведение, в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Минске, проводится в течение трех дней и происходит зеркально и синхронно, — заявил минстр.

Модульные городки для украинских военных в зону разведения сил у Золотого и Петровского начнут поступать в декабре 2019 года. Загороднюк заверил, что украинские вооруженные силы будут отводиться только на обустроенные должным образом позиции.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, но договорилась и дальше обсуждать эту проблему.