Пашинського не випустили із СІЗО — рішення суду, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n128261-pashynskogo-ne-vypustyly-iz-sizo-rishennya-sudu.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва не задовольнив 18 жовтня клопотання адвокатів Сергія Пашинського про зміну запобіжного заходу.

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Суд 17−18 жовтня розглядав клопотання захисту екс-нардепа, якого звинувачують в нанесенні тілесних ушкоджень за допомогою зброї. Пашинський перебуватиме в СІЗО до 4 грудня.

Це не мій арешт, а поразка усієї судової системи України. Це не проблема моя, нам оголосили, що в Україні не існує судової системи. Ми повернулися в часи режиму Януковича. Я буду боротися за свою свободу, — заявив Пашинський після оголошення рішення.

Вчора взяти Пашинського на поруки попросило 12 осіб, в тому числі екс-спікер Андрій Парубій та екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.

Сьогодні Генпрокуратура зареєструвала ще три провадження стосовно Пашинського. Їх зареєстровали в Генеральній прокуратурі.

На початку жовтня ДБР повідомило про підозру Сергію Пашинському в нанесенні тілесного ушкодження людині, а 7 жовтня суд його арештував без права внесення застави. Йдеться про участь Пашинського у конфлікті зі стріляниною, що стався наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді на дорозі після словесної сварки Пашинський вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу. Нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли він зробив зауваження, то чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.

Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова. У липні 2017 року Генпрокуратура закрила справу, не виявивши в його діях складу злочину.