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Петро Порошенко відреагував на затримання Олега Гладковського. Фото: 112 Україна

Порошенко назвав затримання Гладковського «феєричним шоу» (ВІДЕО)

18 жов 2019, 18:57
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Петро Порошенко, колишній президент України та лідер парламентської фракції «Європейська солідарність», вважає затримання екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського «феєричним видовищем».

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При цьому політик натякнув на ухвалений в першому читанні бюджет на 2020 рік, де не передбачене підвищення пенсій, відсутнє підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям тощо. Про це йдеться у відеозвернення Порошенка, яке оприлюднене на його сторінці у Facebook.

Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески, — заявив екс-гарант.

Нагадаємо, 17 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало при спробі виїзду з країни екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Сьогодні САП оголосила йому підозри у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України).

Джерело: Ракурс


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