Петро Порошенко відреагував на затримання Олега Гладковського. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n128280-poroshenko-nazvav-zatrymannya-gladkovskogo-feierychnym-shou-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент України та лідер парламентської фракції «Європейська солідарність», вважає затримання екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського «феєричним видовищем».

Loading...

При цьому політик натякнув на ухвалений в першому читанні бюджет на 2020 рік, де не передбачене підвищення пенсій, відсутнє підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям тощо. Про це йдеться у відеозвернення Порошенка, яке оприлюднене на його сторінці у Facebook.

Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески, — заявив екс-гарант.

Нагадаємо, 17 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало при спробі виїзду з країни екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Сьогодні САП оголосила йому підозри у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України).